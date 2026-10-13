Nach 628 Tagen in Haft: René Benko will raus aus dem Ziegelstadl

Am Mittwoch startet trotz der Justiz-Protestwoche eine offenbar unaufschiebbare Verhandlung in Innsbruck: René Benko hat über seinen Anwalt einen Antrag auf den Vollzug seiner U-Haft im elektronisch überwachten Hausarrest gestellt.

Innsbruck – Es ist kein Geheimnis, das René Benko das Gefängnis verlassen möchte. Über seine Anwälte hat der Signa-Gründer bereits mehrere Anträge auf Entlassung gestellt. Nun wagen die Rechtsvertreter des ehemaligen Immobilieninvestors einen neuen Vorstoß. Wie die Kronen Zeitung berichtet, hat der Tiroler nämlich einen Antrag auf Vollzug der Untersuchungshaft im elektronisch überwachten Hausarrest beantragt. Er will mit Fußfessel raus aus dem Ziegelstadl. Das bestätigt Birgit Fink, Sprecherin des Landesgerichts gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Mehr kann sie aufgrund des nicht öffentlichen Verfahrens, das dazu am Mittwoch anberaumt ist, aber nicht sagen.

Benkos Anwalt, Norbert Wess, bestätigt den Antrag gegenüber der Krone ebenfalls. Die Haftprüfungsverhandlung wird erstmals nicht in Wien, sondern in Tirol stattfinden. Erst am 22. September war Benko wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. In dem Verfahren ging es hauptsächlich um eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg sowie eine frühere Schenkung von 300.000 Euro an seine Mutter.

Haft verbüßt, weiter in U-Haft

Kurz nach dieser Verurteilung hat Benko, der seit Jänner 2025 in U-Haft sitzt, zwei Drittel seiner Strafe verbüßt. Daraufhin wurde die Zwei-Drittel-Regel angewendet, die es erlaubt, dass ein Häftling unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden kann, nachdem er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hat. Somit hat der Tiroler seine erste Haft bereits abgebüßt.

In Freiheit wurde er dann aber nicht entlassen, vielmehr ging es direkt in die nächste U-Haft. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt weiter gegen den Signa-Gründer. Bereits für November ist der nächste Prozess wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida angesetzt. Die WKStA soll bereits eine sechsseitige Stellungnahme gegen die Gewährung einer Fußfessel eingebracht haben.

Ob Benko sich bis zum nächsten Gerichtstermin statt in der Haftzelle der Innsbrucker Justizanstalt in einer eigens angemieteten 60-Quadratmeter-Wohnung unter strengen Auflagen und mit Fußfessel am Bein auf die Verhandlung vorbereiten kann, wird sich am Mittwoch entscheiden. Die Wohnung sei angemietet worden, um die Familie Benko zu schonen, hieß es. (TT)