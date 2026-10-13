Branche ist hart umkämpft
Decathlon bringt Kampfpreise nach Tirol: Das erwartet die Kunden in der neuen Filiale
Die Schilder und Logos von Decathlon sind am Greif-Center in Innsbruck bereits montiert, Österreich-Geschäftsführerin Ana Aguiló Salvado wird zur Eröffnung der Tiroler Filiale auch selbst anwesend sein.
© Decathlon, TT/Rita Falk
Am Freitag, 16. Oktober, eröffnet der französische Sport-Riese Decathlon seine erste Filiale in Tirol und dürfte damit den harten Preiswettbewerb im Sporthandel, einer umkämpften Branche, weiter anheizen. Im TT-Interview erläutert Österreich-Geschäftsführerin Ana Aguiló Salvador Konzept und Ziele des Standorts.
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