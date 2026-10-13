Decathlon bringt Kampfpreise nach Tirol: Das erwartet die Kunden in der neuen Filiale

Am Freitag, 16. Oktober, eröffnet der französische Sport-Riese Decathlon seine erste Filiale in Tirol und dürfte damit den harten Preiswettbewerb im Sporthandel, einer umkämpften Branche, weiter anheizen. Im TT-Interview erläutert Österreich-Geschäftsführerin Ana Aguiló Salvador Konzept und Ziele des Standorts.