WOW! OPEN GYM DAY am 16. Oktober im Body & Soul Women

Spürst du es auch? Die Tage werden kürzer, die Luft klarer, die Bäume tragen Farbe. Der Herbst ist nicht die Zeit zum Kürzertreten – er ist die reife, kraftvolle Jahreszeit, in der du wieder an dich denkst. Diese Jahreszeit gehört dir, Frau – reif, stark, ganz bei dir. Bei Body&Soul Women – Tirols größtem Boutique-Gym nur für Frauen in Innsbruck – und Body & Soul StuBay geht es jetzt nicht um schnelle Ergebnisse, sondern um dich: gesund bleiben, wohlfühlen, aufblühen. Dein Herbst wird großartig – wie du.

Kraft ist die beste Medizin

Ab dem 40. Lebensjahr verlieren wir schleichend Muskelmasse. Aber dieser Prozess ist kein Schicksal des Alterns, sondern eine Folge von Altern ohne Krafttraining. Mit unseren Traingsplänen und unserem Gerätepark trainierst du effizient und gelenkschonend genau die Muskelgruppen, die für Haltung, Stabilität und Beweglichkeit sorgen. Regelmäßiges Krafttraining stärkt Knochen, hält das Herz wach und schenkt Energie. Und das Beste: Der gesundheitliche Nutzen nimmt mit dem Alter nicht ab, sondern zu.

„Wir wollen, dass jede Frau ab 40 spürt: Man wird nicht jünger, aber stärker. Genau dafür ist dieser Herbst da.“ Romed Kleissl, Inhaber Body & Soul Women

EMS-Personaltraining

Du hast wenig Zeit, aber große Ziele? Mit theONE – EMS-Personaltraining erreichst du in nur 20 Minuten, wofür anderswo Stunden nötig sind. Sanfte, gezielte Impulse aktivieren auch die Tiefenmuskulatur, die bei normalem Training oft unerreicht bleibt – gelenkschonend und für jede Generation. Du spürst es sofort: mehr Stabilität, eine kraftvolle Körpermitte, ein aufrechteres Gefühl. Kurz, effizient und persönlich betreut.

Abnehmen & more

Gerade wenn es kühler wird, tut deinem Stoffwechsel Unterstützung gut – fast wie im Schlaf. Der Ballancer aktiviert dein Lymphsystem, sodass sich die Beine sofort leichter und energiegeladener anfühlen. Der BodyChanger hilft beim Straffen und Formgeben, während Liposana 3+ Fettdepots gezielt reduziert und die Haut sichtbar glättet. Und der PowerChair, unsere „Geheimwaffe“, stärkt in nur 30 Minuten deine Beckenbodenmuskulatur – schmerzfrei, bequem und voll bekleidet. Für spürbar mehr Leichtigkeit und Lebensqualität im Alltag, oft schon nach den ersten Sitzungen.

Persönliche Betreuung und individuelles Training stehen im Body & Soul Women im Mittelpunkt. © Body&Soul

Ernährung, die wirkt

Kürbis, Rote Bete, Walnuss – der Herbst meint es gut mit dir. Ab 40 kann der Körper Nahrungsprotein weniger effizient nutzen, braucht also mehr davon, nicht weniger. Deshalb gehört bei uns professionelle Ernährungsberatung dazu: alltagstauglich, ohne Verzicht, ohne Diät-Drama. Denn ausreichend Protein plus Krafttraining ist eine der wirksamsten Strategien gegen Muskelabbau.

In jedem Alter beweglich

In den Group-Fitness Kursen – wie Yoga, Pilates oder danceWorkout – findest du Balance und eine starke Körpermitte. Und zwickt der Rücken, bringt dich der Rückenfitness-Kurs sanft wieder in Form. Danach: Entspannen in unserer Wellness- & Saunalounge – denn Regeneration ist kein Luxus, sondern Teil echter Stärke.

Tag der offenen Tür

am 16. Oktober, 9–21 Uhr, bei dem du Body&Soul, theOne – EMS Personaltraining sowie Bodylounge – Abnehmen & more in Ruhe kennenlernen kannst. Warum also bis Januar warten? Dein Vorsatz beginnt jetzt.

Kostenlos ausprobieren, Fragen stellen und mittrainieren: Der Open Gym Day gibt Einblicke in das Angebot von Body & Soul Women. © Body&Soul