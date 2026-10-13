Neue Erkenntnisse für eine bessere Versorgung

Die Koordinationsstelle Pflegewissenschaft und Forschung der Tirol Kliniken sorgt dafür, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse ihren Weg in den Pflegealltag finden.

Die Koordinationsstelle Pflegewissenschaft und Forschung der tirol kliniken sorgt dafür, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse ihren Weg in den Pflegealltag finden. Ziel ist es, die Versorgung von Patient:innen laufend zu verbessern und aktuelle Forschungsergebnisse direkt nutzbar zu machen.

Theorie wird Praxis

Seit Juni 2024 hat Helmut Täubl diese Stelle inne. Er unterstützt Pflegepersonen dabei, neue Erkenntnisse in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden. Gleichzeitig hilft er dabei, Fragen und Herausforderungen aus dem Pflegealltag wissenschaftlich zu untersuchen.

Ein wichtiger Aufgabenbereich ist die fachliche Weiterentwicklung von Pflegepersonen. Die Koordinationsstelle begleitet Pflegeexpert:innen ANP (Advanced Nursing Practice), unterstützt bei Veränderungen im Arbeitsalltag und steht als Ansprechpartnerin für Fragen rund um diesbezügliche Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

„Besonders wichtig sind Projekte, die aus dem Pflegealltag entstehen.“ Helmut Täubl, Koordinationsstelle Pflegewissenschaft und Forschung der Tirol Kliniken

Internationale Zusammenarbeit

Darüber hinaus arbeitet die Stelle eng mit Universitäten, Fachhochschulen und Fachexpert:innen im In- und Ausland zusammen. So können neue Entwicklungen frühzeitig erkannt und für die Versorgung von Patient:innen genutzt werden. Auch Studierende werden bei Bachelor- und Masterarbeiten begleitet.

Forschung und Alltagsbezug

Die Koordinationsstelle unterstützt außerdem Forschungsprojekte in den Tirol Kliniken. Dazu gehören etwa Literaturrecherchen, die Planung von Studien oder die wissenschaftliche Begleitung von Projekten. Als Mitglied der Ethikkommission Innsbruck begleitet Helmut Täubl zudem Genehmigungsverfahren für Forschungsprojekte.

Besonders wichtig sind Projekte, die direkt aus dem Pflegealltag entstehen. Aktuelle Themen sind unter anderem die Begleitung einer Ausbildungsstation, der Einsatz von Aromapflege bei Unruhezuständen, Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen, die Versorgung von Menschen mit Demenz oder Unterstützungsangebote für Eltern missbrauchter Kinder. Auch die Begleitung von Abläufen in der Psychosomatik und Untersuchungen zur Notfallversorgung gehören dazu.

Qualitätssicherung