Richter-Protest in Innsbruck: Schulterschluss für den Rechtsstaat am Landesgericht

250 Richterplanstellen fehlen bundesweit, mehr als 14 in Tirol. Dazu mangelt es an Staatsanwälten. Das Justizministerium verweist auf Budgetknappheit und sieht in der KI einen künftigen Ausgleich. Dagegen kam es heute am Landesgericht zu Protesten und zum demonstrativen „Schulterschluss für den Rechtsstaat“ durch Richter und Staatsanwälte.