Streit spitzt sich zu
Opposition läuft gegen MCI-Sanierung Sturm: „Wie stur darf eine Landesregierung sein?“
So viel Einigkeit wie am Dienstag eint die Opposition nicht alle Tage. Bei den aktuellen MCI-Plänen der Regierung sieht man Gefahr in Verzug. (von links: LAbg. Dornauer, LAbg. Obermüller, LAbg. Abwerzger, LAbg. Haselwanter-Schneider, LAbg. Arslan)
© Liane Pircher
Mit vereinten Kräften stemmt sich die gesamte Opposition gegen „den Murks“. Die Landesregierung soll die Sanierungspläne zum MCI stoppen. Ein Neubau sei die richtige Lösung. LH Mattle reagiert darauf scharf.
Kommentare