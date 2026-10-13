Opposition läuft gegen MCI-Sanierung Sturm: „Wie stur darf eine Landesregierung sein?“

So viel Einigkeit wie am Dienstag eint die Opposition nicht alle Tage. Bei den aktuellen MCI-Plänen der Regierung sieht man Gefahr in Verzug. (von links: LAbg. Dornauer, LAbg. Obermüller, LAbg. Abwerzger, LAbg. Haselwanter-Schneider, LAbg. Arslan)

© Liane Pircher