Baby Luna ist da: „Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter wurde Mama

Freudige Nachrichten von „Dancing Stars“-Star Conny Kreuter: Die Tänzerin ist zum ersten Mal Mama geworden. Auf Instagram teilte sie die schöne Neuigkeit mit ihren Fans und trat auch gleich wieder im TV auf.

Auf Instagram teilte Kreuter einen kurzen Videoclip, der die Hände der frischgebackenen Eltern und ihres neugeborenen Babys zeigt. Dazu schrieb die Profitänzerin: „1+1=3 und das ist pure Magie. In Mathe war ich noch nie so gut, aber das mit der Magie ist sicher.“

Gleichzeitig machte sie auch Namen und Geburtstag ihres Babys öffentlich: „Am 30.9. kam unsere kleine Luna zur Welt. Gesund und friedlich lernen wir uns jetzt in Ruhe kennen. Denn die Magie braucht ihre Zeit, um sich täglich neu zu entfalten“, schrieb Kreuter.

Emotionaler Weg zum Familienglück

Die Geburt hat für Kreuter eine besondere Bedeutung. Wie der ORF-Star erst vor Kurzem erzählte, musste sie im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt verkraften. Umso größer ist nun die Freude über die Ankunft ihrer Tochter Luna.

Im Einsatz: Conny Kreuter. mit Wolfgang Fifi Pissecker bei der Show im letzten Jahr. © APA/ORF/HANS LEITNER

Conny Kreuter ist in der Tanzszene ein Star. Sie ist mehrfache österreichische Meisterin in den Lateintänzen Einzeltanz, mehrfache Staatsmeisterin in der Lateinformation und mehrfache WM- und EM-Finalistin. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihren Einsatz bei der ORF-Sendung „Dancings Stars“ bekannt.