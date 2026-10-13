Happy End nach emotionaler Reise: Skisprung-Ass verkündet Schwangerschaft

Erfreuliche Nachrichten kommen aus dem Skisprung-Lager. Silje Opseth ist schwanger und erwartet im kommenden Frühjahr das erste Mal Nachwuchs.

„Und nun ist genau das passiert, was sich wie ein kleines Wunder anfühlt. Vor einiger Zeit zeigte der Test zwei Striche, und im Mai dürfen wir ein kleines Wunder auf der Welt und in unserer Familie willkommen heißen“, schrieb die Norwegerin auf Instagram.

Und weiter: „Aktuell gehe ich noch etwas benommen durch den Alltag, sowohl wegen der Erschöpfung als auch der Übelkeit. Aber wir entscheiden uns, diese als positive Zeichen zu sehen, und freuen uns sehr auf die kommende Zeit. Es ist noch ein bisschen früh, aber letzte Woche konnten wir beim Ultraschall bereits den Herzschlag hören, und wir drücken alle Daumen und hoffen, dass weiterhin alles gut verläuft!“

Auf einem gemeinsamen Bild mit ihrem Partner präsentiert sie die ersten Ultraschallbilder: „Ich freue mich darauf, alles zu erleben, was mein Körper durchmachen wird, und zu sehen, wie erstaunlich das alles ist. Wir freuen uns sehr darauf, Eltern zu werden, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Mathias die Rolle als Papa übernimmt – mit derselben Liebe, die er auch mir schenkt!“

Dabei war eine Schwangerschaft bei der 27-Jährigen nicht unbedingt zu erwarten. In ihrem Instagram-Post nahm sie die Fans auf ihre emotionale Reise mit. Vor einiger Zeit wurde bei der siebenfachen Einzel-Weltcupsiegerin eine prämature Ovarialinsuffizienz festgestellt. Diese verfrühte Eierstockschwäche erschwert unter anderem eine Schwangerschaft. Umso größer ist die Überraschung jetzt bei Opseth, dass es doch geklappt hat.