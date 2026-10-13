Projekt zu Fall gebracht
Bürgermeister zürnt: „Sachliche Diskussion über Windkraft nicht mehr möglich“
Der Schlaitner Bürgermeister Ludwig Pedarnig findet es ärgerlich, dass aus dem geplanten Windpark nichts wird. Die Gemeinde verliere dadurch viel Geld, sagt er.
© Energieagentur Tirol / Flöck
Der geplante Windpark in Schlaiten kommt nicht. Bürgermeister Ludwig Pedarnig nennt die aufgeheizte politische Stimmung als Grund und spricht von einer vergebenen Chance. In der Gemeinde unterschrieben 57 Prozent der Wahlberechtigten gegen den Windpark.
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