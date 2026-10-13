Rätselhafter Vermisstenfall in Südtirol: Bauer nach Großbrand seit drei Wochen verschollen

Brandermittler schließen aus, dass der 43-Jährige in den Flammen umgekommen ist. Es seien keine menschlichen Überreste gefunden worden.

Ein besonders rätselhafter Fall um einen vermissten Landwirt beschäftigt Angehörige und Ermittler seit knapp drei Wochen in Südtirol. Nach einem Großbrand auf seinem Bauernhof am Ritten fehlt von dem 43-Jährigen jede Spur.

Die Befürchtung, dass er in den Flammen umgekommen sein könnte, wurde nun von den Feuerwehrleuten ausgeschlossen, berichten Südtiroler Medien. Die Brandexperten hätten die Ruinen des Stadeln systematisch bis in den letzten Winkel abgesucht. Sie schließen aus, dass sich dort menschliche Überreste befinden. Die Temperatur des Feuers sei außerdem nicht hoch genug gewesen, um sämtliche Spuren eines Menschen zu vernichten, heißt es. Einfach gesagt: Er kann sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude aufgehalten haben.

Angehörige hoffen weiter

Nun bleibt die Frage, wo der Vermisste sein könnte. Das Gelände rund um den Hof wurde bereits abgesucht – auch mithilfe von Spürhunden und Drohnen. Ohne Erfolg. Das Schicksal des Landwirts bleibt damit vorerst ungeklärt.

Die Angehörigen gehen weiter davon aus, dass der 43-Jährige in jener Nacht versucht haben könnte, seine Tiere zu retten, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. „Sie hoffen, dass er sich vom Hof entfernt hat und lebend gefunden wird“, wird ein Anwalt zitiert.

Bei dem Brand am 23. September war der Stadel des Bauernhofs im Ortsteil Lengstein komplett zerstört worden. Rund 3000 Hühner sind damals in den Flammen verendet, sieben Rinder konnten gerettet werden. Die Ursache des Feuers ist nach wie vor nicht bekannt. (TT.com)