War am aktivsten: Diese Osttiroler Landjugend-Gruppe holte sich die Siegerfahne

Gemeinschaft, gelebte Tradition und ein spannendes Rennen um die Siegerfahne prägten den Landjugendtag der Jungbauernschaft/Landjugend des Bezirkes Lienz. Die Bezirksobleute traten nach drei Jahren ab, es wird neu gewählt.

Lienz - Mit großer Spannung wurde die Bekanntgabe der aktivsten Ortsgruppe des Bezirks Lienz erwartet. Insgesamt 19 Ortsgruppen hatten ihre Protokollbücher eingereicht, anhand derer eine unabhängige Jury die Veranstaltungen, Aktivitäten und das Engagement der einzelnen Ortsgruppen bewertete.

Den fünften Platz belegte die Jungbauernschaft/Landjugend (JB/LJ) Patriasdorf, knapp hinter Sillian. Über den dritten Platz durfte sich Nußdorf-Debant freuen. An der Spitze entwickelte sich ein besonders knappes Rennen: Innervillgraten sicherte sich den hervorragenden zweiten Rang, während sich die JB/LJ Thurn den ersten Platz und damit die begehrte Wanderfahne als aktivste Ortsgruppe des Bezirks Lienz holte.

Maximilian Jans und Birgit Preßlaber ziehen sich nach drei Jahren als Bezirksobleute zurück. © JB/LJ Osttirol

Die Bezirksobleute Birgit Preßlaber und Maximilian Jans zeigten sich bei der Eröffnung des Festaktes sichtlich erfreut über die zahlreichen Mitglieder, Ehrengäste und Besucher. Gleichzeitig war dieser Tag für die beiden mit besonderen Emotionen verbunden: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickten sie auf ihren letzten Bezirkslandjugendtag in ihrer Funktion als Bezirksobleute. Mit dem heurigen Jahr geht ihre dreijährige Funktionsperiode zu Ende.