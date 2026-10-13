Leistungssport-Gymnasium gestartet: Olympiasiegerin besuchte junge Talente

27 Mädchen und Burschen starteten mit Schulbeginn in eine neue Ausbildungsform: Das Unterstufen-Leistungssportgymnasium soll die Lücke zu den Oberstufen-Formen schließen. Olympiasiegerin Janine Flock stattete den Talenten nun einen Besuch ab.

Innsbruck – Der Schulbeginn ist immer aufregend – 27 Mädchen und Burschen starteten zuletzt in Innsbruck allerdings in gänzlich Neues: Seit September wird in der Reithmannstraße ein neuer Schulzweig geführt, ein Leistungssport­real­gymnasium für die Unterstufe – parallel zum etablierten Sportrealgymnasium und als Vorstufe zu weiterführenden Leistungsport-Schulen wie Sport-BORG, Sport-HAS oder Schigymnasium in Stams.

„Es richtet sich nicht nur, aber vor allem an Einzel-Sportarten mit zeitintesivem Training“, sagt Luisa Hasenauer, die im August als Unterstufen-Sportkoordinatorin beim Nachwuchsleistungssport Tirol begann. Trotz Schwerpunkten-Schulen hatte diese Ausbildungsschiene auf der Tiroler Landkarte noch gefehlt, „eine Balance zwischen schulischer Bildung und sportlicher Entwicklung“, wie es heißt.

In der neuen „1L“-Klasse finden sich nun Talente aus vielen verschiedenen Sportarten wie Geräteturnen, Leichtathletik, Tennis, Taekwondo, Judo, Volleyball, Skispringen, Schwimmen, Synchronschwimmen, Parcour, Eiskunstlauf, Klettern, Eishockey, Rodeln und Ringen. „Insgesamt hatten wir 44 Anmeldungen, 27 konnten wir nach den Tests und in Abstimmung mit den Sportfachverbänden schließlich aufnehmen“, sagt Hasenauer.

Sechs Wochenstunden Sport stehen am Stundenplan, abgesehen vom gewohnten Training bei den jeweiligen Vereinen bzw. Verbänden: Montagfrüh, Mittwochmittag und Freitagfrüh.

Basistraining als Ergänzung

„Wir machen Basistraining für die Grundlagen, die bei spezialisiertem Training oft zu kurz kommen“, sagt Koordinatorin Hasenauer. Schnelligkeitstraining, koordinative Fähigkeiten oder das Erlernen der Technik für das Krafttraining etwa: „Oft fehlt im Alltag einfach die Zeit dafür.“

Zeit nahm sich zuletzt auch Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock und besuchte die neue Schulform mit den neuen SchülerInnen. „Sie hat extrem nett von ihren Erfahrungen bei den Spielen berichtet, wie sie in den Leistungssport kam und alles beantwortet“, berichtet Hasenauer von sehr spezifischen Fragen über Trainingslehre oder Routine bei Großereignissen bis hin zu einer nach ihrem Haustier.

Während die erste Klasse gerade erst angelaufen ist, steht schon der erster Termin für zukünftige im Kalender: Am 3. November (Foyer Reithmann-Gymnasium, 18 Uhr) findet ein Infoabend statt.