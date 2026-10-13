Was tun, wenn man bei Behörden- und Gerichtsbriefen nur Bahnhof versteht

Barriere Behördensprache: Warum sind Gerichts- oder Behördenbriefe geprägt von langen Schachtelsätzen und im Alltag unüblichen Formulierungen? Richterin Birgit Fink verweist auf Gesetzestexte und appelliert, Gerichtsbriefe nie zu ignorieren. Möglichkeiten, sich beim Entschlüsseln der Texte helfen zu lassen, gibt es viele.

Innsbruck – Mehrfach bekam eine 84-jährige allein lebende Tirolerin Briefe vom Bezirksgericht Rattenberg. Die Seniorin reagierte darauf nicht, weil sie meinte, nichts falsch gemacht zu haben und weil sie aufgrund der Formulierungen nicht wirklich verstand, um was es ging.

Das hatte das dramatische Konsequenzen. Die Frau wurde delogiert. Nur dank einer engagierten entfernten Verwandten konnte in letzter Minute eine neue Bleibe für sie gefunden werden.

Die Gerichtsschreiben enthielten Sätze wie „Die beklagte Partei benützt das … Mietobjekt über den Beendigungszeitpunkt hinaus weiterhin titellos“. Oder: „Trotz der bereits verhängten Räumungsklage ist eine Rückstellung des Objekts bis zum heutigen Tag nicht erfolgt.

Tipps und Kontakte zu Beratungsstellen 1.) Persönlichen Kontakt zum Absender suchen: Ist der Inhalt eines Schriftstücks nicht verständlich, versuchen Sie persönlichen Kontakt mit dem Absender per Telefon aufzunehmen. Meist wird sich auf dem Schreiben ein Briefkopf mit Kontaktdaten und Ansprechperson, etwa eines Sachbearbeiters, oder zumindest ein Absender und eine Telefonnummer finden. Haben Sie keine Scheu und teilen Sie dem Absender mit, dass Sie den Inhalt nicht verstehen und eine mündliche Erläuterung wünschen. 2.) Beratungsservice und Anlaufstellen nutzen: Insbesondere Behörden bzw. Stellen der öffentlichen Verwaltung haben Service-Hotlines oder sogar Zeiten, in denen man persönlich zur Beratung kommen kann. Etwa bei den Gerichten kann man sich bei wöchentlichen Amtstagen kostenlos Hilfe holen. 3.) Interessenvertretungen und KonsumentInnenschutz: Geht es um unverständliche Kauf- oder Nutzungsverträge, kann es hilfreich sein, Anlaufstellen wie die Arbeiterkammer oder auch den Verein für Konsumentenschutz (VKI) zu kontaktieren. Hier gibt es einerseits Rechtsberatung, andererseits liegen möglicherweise bereits Erfahrungen oder gar Klagen von anderen Betroffenen vor. Die AK-ExpertInnen stehen persönlich in Innsbruck, Maximilianstr. 7, ebenso wie in den Bezirkskammern Rede und Antwort. Telefonisch ist die AK unter der kostenlosen Hotline 0800/22 55 22 erreichbar, per Mail unter innsbruck@ak-tirol.com Der VKI ist für Frahen unter 01/588 77 erreichbar. Bei längeren Wartezeiten kann man das Kontaktformular nutzen. Will man eine kostenpflichtige Beratung (30 Euro je 30 Minuten Fallbearbeitung) in Anspruch nehmen, kann das unter diesem Beratungsformular angegeben werden. 4.) Landesvolksanwältin vermittelt: Die Landesvolksanwältin versucht, Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach und unbürokratisch beizustehen. Jeder sei eingeladen, sich zu melden, sagt Doris Winkler-Hofer: „Wenn wir nicht helfen können, wissen wir meistens, wohin man sich wenden kann.“ Das Büro der Landesvolksanwältin ist erreichbar unter +43 512 508 3052 und buero.lva@tirol.gv.at. Die Bürozeiten sind Montag von 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, sowie Dienstag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr. Persönliche Vorsprachen nur mit vorheriger Terminvereinbarung, nach Rücksprache kann auch ein Online-Beratungstermin vereinbart werden. 5.) Digitale Angebote und Künstliche Intelligenz nutzen: Haben Sie das unverständliche Schriftstück digital? Oder handelt es sich nur um einzelne Sätze, die sie vor Rätsel stellen? Dann kann es auch hilfreich sein, KI-Programme um Übersetzung in einfache Sprache zu bitten. Ebenso werden online bereits Tools angeboten, die es ermöglichen ganze Schriftstücke hochzuladen und in einer verständlichen Form zurückzubekommen. Aber Achtung: Hier gilt es die Datenschutzbestimmungen zu übeprüfen, insbesondere wenn es um sensible Daten, die Gesundheit oder Finanzen betreffen, ist Vorsicht beim Hochladen von Dokumenten geboten!

Begriffe aus Gesetzestexten

Was aber tun, wenn man aufgrund von Behördendeutsch nur Bahnhof versteht? Birgit Fink, Richterin des Landesgerichts in Innsbruck, warnt eindringlich davor, eingeschriebene Gerichtsbriefe zu ignorieren. „Solche Schreiben muss man immer ernst nehmen und fristgerecht reagieren“, sagt sie. Macht man das nämlich nicht, können rechtliche oder finanzielle Nachteile drohen.

Warum können die Schriftstücke nicht so formuliert werden, dass jeder sie versteht? „Wir kommen bei Gericht um Formulierungen aus Gesetzestexten nicht umhin. Um Sachverhalte beurteilen zu können, müssen wir uns an Gesetzen orientieren und Begriffe daraus übernehmen“, erkärt Fink. Präzise Regelungen würden ein präzise Sprache erfordern. Und so wie es in jedem Beruf Fachbegriffe gibt, sei das auch in der Justiz der Fall.

Wir kommen bei Gericht um Formulierungen aus Gesetzestexten nicht umhin. Um Sachverhalte beurteilen zu können, müssen wir uns an Gesetzen orientieren und Begriffe daraus übernehmen. Birgit Fink, Richterin des Landesgerichts in Innsbruck

Hilfe bei Amtstagen holen

Im oben genannten Beispiel bedeutet etwa der Fachbegriff „titellos“ so viel wie „ohne gültige rechtliche Grundlage“. Mit „Rückstellung des Objekts“ ist die ordnungsgemäße Rückgabe der Immobilie gemeint – also das Ausziehen und die Übergabe der Schlüssel an den Eigentümer. Das kann man von der KI im Internet erfragen. Aber es gibt auch Beratungsstellen dafür. „Bei den Bezirksgerichten gibt es wöchentliche Amtstage, wo man sich kostenlos Hilfe holen kann“, informiert Fink. Meist seien es rechtliche Auskünfte, die dort eingeholt werden würden. „Geholfen wird aber auch, wenn Gerichtsbriefe inhaltlich nicht verstanden werden“, sagt Fink.

Auch die Tiroler Arbeiterkammer (AK) wird immer wieder mit schwer verständlichen Schriftstücken konfrontiert. Andreas Oberlechner, Leitung Konsumentenpolitik bei der Arbeiterkammer, rät: „Wenn man sich nicht auskennt, umgehend beim jeweiligen Absender nachfragen, um was es konkret geht bzw. ob Fristen einzuhalten sind.“

Transparenzgebot beachten

Wenn es um nicht verständliche Schreiben bezüglich Arbeit, Wohnen, Steuern, Sozialversicherung oder Verträge geht, kann man auch die kostenlose Rechtsberatung der AK kontaktieren. Die AK setzt sich zudem für eine Wahlfreiheit zwischen digitalen und analogen Amtswegen für Privatpersonen ein. Denn sämtliche Dienstleistungen der Verwaltung sollten für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich sein und bei analogen Amtswegen sollten keine Mehrkosten entstehen, fordert die AK.

Übrigens sind Firmen in Österreich gesetzlich verpflichtet, Verträge und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) klar und verständlich zu formulieren, sofern es sich um Verträge mit Verbrauchern handelt. Diese Pflicht ergibt sich aus dem sogenannten Transparenzgebot. Es ist im österreichischen Konsumentenschutzgesetz verankert.

Sollte eine Klausel in vorformulierten Verträgen oder AGB unklar, verschachtelt oder unverständlich geschrieben sein, ist sie laut Gesetz unwirksam.