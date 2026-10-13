Was zu tun ist, wenn man bei Behörden- und Gerichtsbriefen nur Bahnhof versteht

Barriere Behördensprache: Warum sind Gerichts- oder Behördenbriefe geprägt von langen Schachtelsätzen und im Alltag unüblichen Formulierungen? Richterin Birgit Fink verweist auf Gesetzestexte und appelliert, Gerichtsbriefe nie zu ignorieren. Möglichkeiten, sich beim Entschlüsseln der Texte helfen zu lassen, gibt es viele.