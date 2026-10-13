Recht auf Verständlichkeit
Was zu tun ist, wenn man bei Behörden- und Gerichtsbriefen nur Bahnhof versteht
Briefe von Behörden und Gerichten sind oft mit Formulierungen gespickt, die im Alltag nicht gebräuchlich sind.
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Barriere Behördensprache: Warum sind Gerichts- oder Behördenbriefe geprägt von langen Schachtelsätzen und im Alltag unüblichen Formulierungen? Richterin Birgit Fink verweist auf Gesetzestexte und appelliert, Gerichtsbriefe nie zu ignorieren. Möglichkeiten, sich beim Entschlüsseln der Texte helfen zu lassen, gibt es viele.
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