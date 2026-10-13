Auwald unter Druck
Schlupfloch geschlossen: Neue Schilder sollen Kranebitter Innau besser schützen
(V.l.): Landesrat Renè Zumtobel, WWF-Schutzgebietsbetreuerin Marianne Götsch, Bergwacht-Leiterin Gabriele Pfurtscheler, Bundesforste-Naturraummanagerin Nadine Werner und Emilie Matthes von der Abteilung Umwelt bei der Präsentation des Schildes an der Rimmlwiese.
© Clemens Markart
In der Kranebitter Innau informieren neue Tafeln über die Regeln im Sonderschutzgebiet – und über das monatelange Betretungsverbot. Erstmals ist jetzt auch vom Zirler FKK-Stand aus klar ersichtlich, dass der Wald im Frühling tabu ist. So wird die Arbeit der Bergwacht nicht mehr ausgehebelt.
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