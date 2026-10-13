Schlupfloch geschlossen: Neue Schilder sollen Kranebitter Innau besser schützen

In der Kranebitter Innau informieren neue Tafeln über die Regeln im Sonderschutzgebiet – und über das monatelange Betretungsverbot. Erstmals ist jetzt auch vom Zirler FKK-Stand aus klar ersichtlich, dass der Wald im Frühling tabu ist. So wird die Arbeit der Bergwacht nicht mehr ausgehebelt.