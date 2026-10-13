Im „Bergdoktor“-Podcast erzählt
„Die Liebe meines Lebens“: Comedian Paul Panzer trauert um seine Frau
Paul Panzer spricht erstmals öffentlich über den Tod seiner Ehefrau, mit der er 25 Jahre zusammen war.
© IMAGO/STAR-MEDIA
Im April sagte Comedian Paul Panzer überraschend zahlreiche Auftritte ab. Nun spricht der 54-Jährige erstmals über den Grund: Seine Frau ist gestorben. Im Podcast mit „Bergdoktor“-Star Hans Sigl erzählt er von seinem schweren Verlust und davon, was ihm jetzt Kraft gibt.
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