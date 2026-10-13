Motorkarren stürzte in Fließ 100 Meter über steiles Gelände ab

Ein Motorkarren ist am Dienstagmittag in Fließ rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Der 75-jährige Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus Zams geflogen.

Ein 75-Jähriger ist Dienstagmittag bei einem Unfall mit einem Motorkarren in Fließ verletzt worden. Das Fahrzeug setzte sich gegen 12.15 Uhr rückwärts in Bewegung und stürzte rund 100 Meter über steiles Gelände ab, berichtet die Polizei.

Der Motorkarren kam in einem kleinen Waldstück zum Stillstand. Ein Zeuge barg den verletzten Österreicher aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde der 75-Jährige mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Laut Polizei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades.