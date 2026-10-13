Verzögerung bei Beweismitteln
Ulmen-Verfahren: Collien Fernandes wehrt sich gegen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft
Collien Fernandes widerspricht der Staatsanwaltschaft und erklärt, warum Beweismittel und Vernehmungen verzögert wurden.
© JOHN MACDOUGALL
Im Ermittlungsverfahren gegen Christian Ulmen weist Collien Fernandes Kritik der Staatsanwaltschaft zurück: Die Moderatorin erklärt Verzögerungen mit einem Anwaltswechsel und einer Erkrankung. Die angeforderten Unterlagen seien inzwischen übermittelt.
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