Wanderin stürzte am Eifersbacher Wasserfall in ein Bachbett

Eine 46-Jährige ist am Dienstag beim Abstieg über einen Wanderweg in St. Johann in Tirol rund 15 Meter abgestürzt und verletzt worden.

Eine 46-jährige Wanderin ist am Dienstag beim Abstieg über einen Wanderweg im Bereich des Eifersbacher Wasserfalls rund 15 Meter über einen Abhang gestürzt. Die Deutsche kam in einem Bachbett zu liegen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.