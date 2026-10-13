Umleitung über Bundesstraße
Schwerer Unfall in Baustellenbereich auf A12 bei Silz: Mehrere Personen verletzt
Die Verkehrskamera zeigt bei Straßenkilometer 113 im Baustellenbereich Stau.
© Asfinag
Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) im Baustellenbereich bei Silz. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol war ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Die Autobahn ist im Unfallbereich in Richtung Landeck gesperrt. Eine Umleitung wurde über die Bundesstraße eingerichtet. Im Gegenverkehrsbereich bildete sich Stau. Weitere Informationen folgen ...