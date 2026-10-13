Schwerer Unfall in Baustellenbereich auf A12 bei Silz: Mehrere Personen verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) im Baustellenbereich bei Silz. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol war ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht.