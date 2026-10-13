Umleitung über Bundesstraße

Schwerer Unfall in Baustellenbereich auf A12 bei Silz: Mehrere Personen verletzt

Die Verkehrskamera zeigt bei Straßenkilometer 113 im Baustellenbereich Stau.
© Asfinag

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) im Baustellenbereich bei Silz. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol war ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Die Autobahn ist im Unfallbereich in Richtung Landeck gesperrt. Eine Umleitung wurde über die Bundesstraße eingerichtet. Im Gegenverkehrsbereich bildete sich Stau. Weitere Informationen folgen ...