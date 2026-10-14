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Im Baustellenbereich
Tödlicher Unfall auf A12 bei Silz: 36-jähriger Autolenker erlag schweren Verletzungen
Zwei Pkw und ein Lkw waren in den schweren Unfall auf der A12 bei Silz verwickelt.
© Daniel Liebl
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