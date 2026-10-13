Sparpläne für die Wissenschaft
Streit um Uni-Milliarden: Warum Hochschulen und Studierende mobil machen
Studierende demonstrierten am Dienstag auf der Wiener Ringstraße, um ihrer Forderung nach einer ausreichenden Finanzierung der Universitäten Nachdruck zu verleihen.
© ROLAND SCHLAGER
Die Dreierkoalition will diese Woche festlegen, wie viel Geld die Universitäten in der nächsten Finanzperiode zur Verfügung haben. Die Rektorinnen und Rektoren warnen vor drastischen Einschnitten, wenn es zu Kürzungen kommt.
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