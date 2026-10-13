„Loyal und pflichtbewusst“

Nach Causa Weißmann: ORF-Mitarbeiterin dienstfrei gestellt

Dieses Jahr ging es am Küniglberg rund: Ex-ORF-Chef Roland Weißmann musste wegen Vorwürfen einer Mitarbeiterin seinen Posten räumen.
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Julia Brader-Kurz

Von Julia Brader-Kurz

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