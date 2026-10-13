„Poetry & Genuss“ in Telfs rückte psychische Gesundheit in den Mittelpunkt

Mit Poetry Slam, Musik und Kulinarik hat die Beschäftigungsinitiative des Psychosozialen Pflegedienstes (PSP) Telfs den Welttag der psychischen Gesundheit am vergangenen Wochenende begangen. Unter dem Motto „Poetry & Genuss“ standen dabei der offene Umgang mit psychischer Gesundheit und persönliche Begegnungen im Mittelpunkt.

Auch die KlientInnen des PSP Telfs beteiligten sich an der Veranstaltung und bereiteten ein Dessertbuffet vor. Ziel sei es gewesen, Raum für Begegnungen und gegenseitiges Verständnis zu schaffen, erklärten Anna Gufler, Leiterin der Beschäftigugnsinitiative, und Mitarbeiterin Maria Schöpf. Die Veranstaltung habe gezeigt, „wie wichtig es ist, zuzuhören, Vorurteile abzubauen und psychische Gesundheit in der Gesellschaft zu thematisieren“. (TT.com)