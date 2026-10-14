20 Stunden offline: Telefon und Internet im Sellraintal funktionieren wieder

Im gesamten Tal waren seit Dienstagabend Telefon und Internet ausgefallen. Auch der Notruf war betroffen. Am Mittwochnachmittag konnte die Störung behoben werden.

In Sellrain, Gries im Sellrain, St. Sigmund und Kühtai funktionieren Mobilfunk- und Festnetz seit Mittwochnachmittag wieder. Seit Dienstagabend gab es im gesamten Tal weder Telefonie noch Internet – insgesamt rund 20 Stunden lang.

Von dem Ausfall war auch der Notruf betroffen. In Notfällen sollten Betroffene deshalb die örtlichen Feuerwehrwachen aufsuchen, hieß es. Diese waren an allen vier Orten besetzt. Die Einsatzkräfte konnten Notrufe von dort per Funk weiterleiten, wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilte.