Telefon und Internet im Sellraintal ausgefallen: Netzausfall dauert an

In Sellrain, Gries im Sellrain, St. Sigmund und Kühtai sind seit Dienstagabend Telefon und Internet ausgefallen. Weil auch der Notruf betroffen ist, sollen sich Menschen in Notfällen an die örtlichen Feuerwehrwachen wenden.

In Sellrain, Gries im Sellrain, St. Sigmund und Kühtai sind seit Dienstagabend Mobilfunk und Festnetz ausgefallen. Damit funktionieren derzeit weder Telefonie noch Internet.

Von dem Ausfall ist auch der Notruf betroffen. In Notfällen sollen Betroffene deshalb die örtlichen Feuerwehrwachen aufsuchen. Diese sind an allen vier Orten besetzt. Die Einsatzkräfte können Notrufe von dort per Funk weiterleiten, wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilt.

Die Leitstelle Tirol informierte die Blaulichtorganisationen vor Ort über die Situation. Der Netzbetreiber arbeitet bereits an der Behebung der Störung.