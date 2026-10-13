In Hochform

Völser Shootingstar trifft wie Vorbild Ronaldo: Jetzt will Musie Yohannes wieder siegen

Angreifer Irko Musie Yohannes ist beim Fußball-Tirol-Ligisten Völser SV nach zähem Auftakt längst angekommen.
© Dominik Abart
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Mit sieben Toren in vier Spielen hat sich Shootingstar Irko Musie Yohannes in der tt.com Tiroler Liga ins Rampenlicht geschossen. Neo-Stürmer des Völser SV hat sich nach zähem Saisonstart akklimatisiert. Späte Gegentore brachten seine Mannschaft zuletzt aber ins Hintertreffen.

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