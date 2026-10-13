Völser Shootingstar trifft wie Vorbild Ronaldo: Jetzt will Musie Yohannes wieder siegen

Mit sieben Toren in vier Spielen hat sich Shootingstar Irko Musie Yohannes in der tt.com Tiroler Liga ins Rampenlicht geschossen. Neo-Stürmer des Völser SV hat sich nach zähem Saisonstart akklimatisiert. Späte Gegentore brachten seine Mannschaft zuletzt aber ins Hintertreffen.