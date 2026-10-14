Saudi-Arabien erneut unter Beschuss durch Houthis

Bei einem Angriff in Saudi-Arabien ist ein Gebäude des Ölkonzerns Aramco in Brand geraten. Das Verwaltungsgebäude in Dhahran im Osten des Landes sei am Dienstagabend getroffen worden, teilte das Energieministerium mit. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben. In der Hauptstadt Riad wurden nach Zivilschutz-Angaben unterdessen vier Menschen verletzt, als zwei Marschflugkörper der jemenitischen Houthi-Miliz abgeschossen wurden. Die Trümmer beschädigten auch 15 Häuser.

Nach Drohungen der Houthi-Miliz und Luftalarm war in Riad am Dienstagabend eine heftige Explosion zu hören gewesen. Zuvor hatten die Behörden die Bewohner der Stadt per Mobiltelefon vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" gewarnt.

In der Ostprovinz im Osten des Königreichs hatte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die Houthis nach eigenen Angaben zwei von den Houthis abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört. Eine Rakete zielte demnach auf die Stadt Dhahran, in der sich der Hauptsitz von Aramco befindet. Beim Abfangen der Rakete seien auch Trümmer auf ein Wohnviertel gestürzt. Die zweite Rakete habe die ebenfalls in der Ostprovinz gelegene Stadt Harad mit ihren Ölanlagen zum Ziel gehabt.

Die Militärkoalition bestätigte am Dienstag ihrerseits weitere Angriffe auf den Jemen. Betroffen gewesen seien eine Ölanlage in der von den Houthis kontrollierten jemenitischen Hauptstadt Sanaa und zwei weitere Einrichtungen in den Provinzen Saada und Dhamar, erklärte Koalitionssprecher Turki al-Maliki. Diese hätten der Kriegsführung der Houthis gedient. Vor dem Angriff in Sanaa hatte die Koalition die Zivilbevölkerung aufgefordert, das Gelände zu räumen.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz hatte für Angriffe auf Sanaa Vergeltung angekündigt. Jeder Angriff auf Sanaa werde "mit einer harten und schmerzhaften Antwort in der feindlichen Hauptstadt Riad beantwortet", erklärte Houthi-Militärsprecher Jahja Saree. Als mögliche Ziele nannte er den Flughafen und eine Aramco-Raffinerie in Riad sowie den Aramco-Hauptsitz in Dammam.