Hyundai präsentiert den neuen Bayon als SUV mit Ecken und Kanten

Die zweite Generation des subkompakten Sport Utility Vehicles kommt 2027 auf den Markt und setzt dabei auf einen geschärften Look und klassische Antriebe.

Mehr nach SUV sollte der Bayon aussehen. So hat man bei Hyundai das kompakte Crossover-Auto, das auf dem i20 basiert, und die geräumige bzw. Crossover-SUV-Variante des kompakten Koreaners sein soll, entsprechend nachgeschärft mit deutlich mehr Ecken und Kanten.

Die neue Designsprache bei Hyundai, genannt Art of Steel, passt dafür auch gerade recht. Klare Linienführung, kraftvolle Karosserievolumina und charakteristische Kotflügel bzw. markant ausgeformte Kotflügel vorne und hinten und dazu ein Unterfahrschutz sorgen für einen Auftritt, der den Bayon mehr nach einem kompakten Offroader aussehen lässt.

Der Bayon ist auf 4,24 Meter Länge gewachsen. © Markus Höscheler

Für den optischen Auftritt setzen die Designer zudem auf eine plastisch gestaltete Motorhaube und eine durchgehende horizontale Lichtsignatur. Das neue Lichtdesign wird durch LED-Hauptscheinwerfer ergänzt. Wer seinem Bayon noch einen spezielleren Charakter verleihen will, kann optional eine Zweiton-Lackierung bekommen.

Und wer seinen Bayon noch sportlicher haben will, kann auch zu einer N-Line-Variante greifen. Der Bayon als N Line zeichnet sich unter anderem durch Winglets an der Frontschürze, 18-Zoll-Räder im N-Line-Design, schwarze Exterieurdetails oder Heckdiffusor mit integrierter Doppelauspuffblende aus. Innen ist der N Line mit feinen Sitzen, die mit einer Stoff-Alcantara-Kombination überzogen sind, ausgestattet.

Ein Plus von 65 Millimetern

Was die Abmessungen betrifft, so ist der neue Bayon zwar um 65 mm länger geworden, bleibt aber mit seiner Länge von 4,24 Meter immer noch handlich genug für die City. Gleichzeitig ist der Hyundai um 35 mm breiter geworden und sollte dabei optisch breiter wirken als er tatsächlich ist. Die neuen Proportionen stehen dem Bayon nicht nur gut, sondern sorgen auch für ein verbessertes Platzangebot innen. Die Fondpassgiere profitieren von mehr Beinfreiheit und die Rückenlehnen sind verstellbar. Genug Platz fürs Gepäck gibt’s dank einem Kofferraumvolumen von 440 Liter ebenso.

Und im Interieur soll der Bayon noch höherwertiger wirken. Technologie-orientiert nennen die Designer das Cockpit im neuen Bayon. Wichtig ist das 12,3 Zoll große Infotainment-Display. Optional kann der Fahrer digitale Armaturen im 12,3-Zoll-Format bekommen. An hilfreicher Technik gibt’s weiters auch eine induktive Ladestation fürs Smartphone und einen digitalen Schlüssel, um das Auto über Smartphone-App bzw. Smartwatch zu entriegeln und zu starten. Für ein Plus an Komfort sorgen Heizung bzw. Belüftung für die Vordersitze, die optional zu bekommen sind.

Dreizylinder sind gefragt

Welche Antriebe stehen zur Auswahl? Hyundai bietet den neuen Bayon zunächst mit einem 1,0-l-Turbo-Benziner an, später wird noch ein Hybrid-Antrieb nachgereicht. Der 1,0-l-Turbo-GDI ist in zwei Leistungsstufen verfügbar – wahlweise mit 90 oder 115 PS. Dazu kommt ein 6-Gang-Schaltgetriebe, wahlweise steht aber auch ein 7-Gang-DCT-Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung. Der Hybrid ist ein 1,6-l, der mit einem Elektromotor und einem 6-Gang-DCT-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert wird. Die Leistung des HEV beträgt 138 PS. Der Hybrid-Bayon bekommt zudem Paddels am Lenkrad, mit dem der Fahrer die Stärke der Rekuperation justieren kann.