Offene Kopfverletzung
Ohne Helm unterwegs: 14-Jähriger verletzte sich in Vils bei E-Bike-Unfall schwer
Vils – Ein 14-jähriger Österreicher ist am Dienstag gegen 20.45 Uhr in Vils mit seinem E-Bike verunglückt. Der Bursche war auf dem Ritterweg im Bereich des Sportplatzes unterwegs, als er in einem Kurvenbereich zu Sturz kam und mit dem Kopf gegen die Betonsäule einer Unterführung prallte.
Dabei erlitt er eine offene Kopfverletzung, die notärztlich versorgt werden musste. Der Jugendliche trug keinen Fahrradhelm und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)