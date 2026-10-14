Ohne Helm unterwegs: 14-Jähriger verletzte sich in Vils bei E-Bike-Unfall schwer

Vils – Ein 14-jähriger Österreicher ist am Dienstag gegen 20.45 Uhr in Vils mit seinem E-Bike verunglückt. Der Bursche war auf dem Ritterweg im Bereich des Sportplatzes unterwegs, als er in einem Kurvenbereich zu Sturz kam und mit dem Kopf gegen die Betonsäule einer Unterführung prallte.