Kommentar

Klares Ja aus Kirchberg setzt Land unter Druck

Wie geht es mit dem TVB Brixental weiter. Die Kirchberger wollen raus aus dem Verband.
© TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, Fotograf Thomas Kargl
Harald Angerer

Kommentarvon Harald Angerer

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