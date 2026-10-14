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Kommentar
Klares Ja aus Kirchberg setzt Land unter Druck
Wie geht es mit dem TVB Brixental weiter. Die Kirchberger wollen raus aus dem Verband.
© TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, Fotograf Thomas Kargl
Kommentarvon Harald Angerer
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