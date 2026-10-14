Klarer Wunsch
Kirchberg und Kitzbühel sollen in Zukunft Hand in Hand gehen, doch noch gibt es Hürden
Zu der Zukunftsentscheidung waren 551 der 2400 Mitglieder des Tourismusverband Kitzbühel Alpen Brixental am Montagabend nach Kirchberg gekommen.
© Harald Angerer
Mit einem beeindruckend klaren Zeichen haben sich die Kirchberger am Montagabend für eine Trennung vom Brixentaler Tourismusverband ausgesprochen. Sie wollen die Zukunft mit Kitzbühel Tourismus verbringen. Hier hat der Aufsichtsrat dann am Dienstagvormittag eine positive Entscheidung gefällt.
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