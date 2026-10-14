Ski werden nicht teurer
Intersport zum Start von Decathlon in Tirol: Auslese im Sporthandel in vollem Gange
Als Marktführer in komfortabler Position: Intersport-Vorstand Franz Koll sieht den Markteintritt von Decathlon in Tirol gelassen.
© Intersport Austria
Am heimischen Sporthandel werden die Karten vielerorts gerade neu gemischt. Während Decathlon mit seiner ersten Tiroler Filiale in Innsbruck an den Start geht und die Nachwirkungen des Hervis-Umbaus weiterhin sichtbar sind, meldet Marktführer Intersport Rekordzahlen.
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