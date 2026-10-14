Ski werden nicht teurer

Intersport zum Start von Decathlon in Tirol: Auslese im Sporthandel in vollem Gange

Als Marktführer in komfortabler Position: Intersport-Vorstand Franz Koll sieht den Markteintritt von Decathlon in Tirol gelassen.
© Intersport Austria
Beate Troger

Von Beate Troger

Am heimischen Sporthandel werden die Karten vielerorts gerade neu gemischt. Während Decathlon mit seiner ersten Tiroler Filiale in Innsbruck an den Start geht und die Nachwirkungen des Hervis-Umbaus weiterhin sichtbar sind, meldet Marktführer Intersport Rekordzahlen.

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