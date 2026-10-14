Bilder vom Event
Zwei Legenden, eine Bühne: Doppelpass mit Polster und Herzog im Milser Stadl
Hatten selbst großen Spaß an diesem Abend: Die beiden Vorstände der Sparkasse Imst, Markus Scheiring (l.) und Mario Kometer (r.), als Gastgeber mit Andreas Herzog und Toni Polster.
© Christoph Noesig PHOTOGRAPHY
Mit Andreas Herzog und Toni Polster zwei Fußball-Größen, eine Moderatorin im Dauereinsatz und mehr als 500 Gäste: Beim Kund:innenevent der Sparkasse Imst wurde ausgeteilt, eingesteckt und viel gelacht.