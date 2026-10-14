Beschwerden häufen sich: Schwazer Bürgermeisterin kritisiert die Post

Immer wieder findet das Schwazer Stadtmagazin, Amtsblatt der Stadtgemeinde, nicht den Weg in die Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger. Schon mehrfach hat sich Bürgermeisterin Victoria Weber daher bei der Post beschwert – bisher ohne nennenswerten Erfolg. Die Post gelobt Besserung.