Amtsblatt nicht zugestellt
Beschwerden häufen sich: Schwazer Bürgermeisterin kritisiert die Post
Bürgermeisterin Victoria Weber und Elisabeth Mühlbacher (Leitung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit) mit dem aktuellen Stadtmagazin, das seinen Weg nicht in jeden Schwazer Haushalt schaffte.
© Stadtgemeinde Schwaz
Immer wieder findet das Schwazer Stadtmagazin, Amtsblatt der Stadtgemeinde, nicht den Weg in die Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger. Schon mehrfach hat sich Bürgermeisterin Victoria Weber daher bei der Post beschwert – bisher ohne nennenswerten Erfolg. Die Post gelobt Besserung.
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