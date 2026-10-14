Schock zum Auftakt
Tirol zurück auf der Volleyball-Landkarte: So ticken die neuen Bundesliga-Asse
Auch Spaß muss sein: Die Inzing/Mils-Volleyballerinnen freuen sich sichtlich, in der Bundesliga zu ballern – das bestätigte ein Besuch beim Training am Montag im Landessportcenter.
© Michael Kristen
Die Spielgemeinschaft SU InzingVolley/VC Mils startet erstmals in der höchsten Spielklasse Österreichs. Wer die jungen Volleyballerinnen sind, woher sie kommen und wie sie mit der neuen Situation nun umgehen – auch mit einem großen Schock vor dem ersten Heimspiel.
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