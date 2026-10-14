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Kommentar
Wenn Deutsch zur Fremdsprache wird
Kommentarvon Gabriele Starck
Wichtige Fristen versäumt, eigene Rechte nicht wahrgenommen, jene der anderen unbeabsichtigt missachtet. All das kann das Resultat unverständlicher Amtsdokumente sein.
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