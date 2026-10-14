Signa-Gründer René Benko darf in wenigen Tagen mit Fußfessel in Wohnung ziehen

Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer René Benko darf unter Auflagen in den elektronisch überwachten Hausarrest wechseln. Was man über das neue Umfeld des 49-Jährigen weiß.

Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer René Benko bekommt eine elektronische Fußfessel. Ein entsprechender Antrag auf Überstellung in den elektronisch überwachten Hausarrest wurde Mittwochvormittag bei einer nicht öffentlichen Haftprüfungsverhandlung am Innsbrucker Landesgericht bewilligt, sagte Benko-Verteidiger Norbert Wess im Anschluss zu Journalisten.

Am Mittwoch kann Benko die Gefängnismauern wohl noch nicht hinter sich lassen. „Ich rechne aber damit, dass es demnächst sein wird, wahrscheinlich bereits Anfang kommender Woche“, erklärte Wess gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Es sei jedenfalls schon alles vorbereitet, ergänzt er. Wess zeigte sich erfreut und dankbar, dass der Haftprüfungstermin trotz des Justizstreiks durchgeführt werden konnte. „Wir werden da jetzt keinen Zeitdruck erzeugen.“

Benko, der seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft sitzt, war selbst zu der Haftprüfung in seiner Heimatstadt erschienen. Im Anschluss verließ der 49-Jährige in Begleitung von Justizwachebeamten den Saal und wirkte durchaus erleichtert. Das bestätigt auch sein Anwalt Wess: „Es ist wirklich eine Erleichterung.“

Lebt künftig in angemieteter Wohnung

Wie das Landesgericht mitteilte, gehen mit dem überwachten Hausarrest Bedingungen einher: Einerseits gab es die Anordnung einer Bewährungshilfe. Außerdem erließ der Richter die Weisung, dass Benko „mit konkret angeführten Personen (im Umfeld der SIGNA-Gruppe bzw. der INGBE Privatstiftung) weder unmittelbar noch mittelbar“ aufnehmen dürfe.

📽️ Video | Benko bekommt Fußfessel

Verteidiger Wess hatte argumentiert, dass sich Benko nur außerhalb der Justizanstalt angemessen auf die bevorstehenden komplexen Verhandlungen vorbereiten könne. Für den Hausarrest sei in Innsbruck eine eigene 60 Quadratmeter große Wohnung angemietet worden. Diese Wohnung sei so gewählt worden, dass einerseits die Privatsphäre Benkos garantiert sei, andererseits aber auch familiäre Nähe zu seiner Frau und den Kindern als auch zu seinen Eltern gewährleistet ist. „Die Wohnung ist jedenfalls bestmöglich geeignet für die elektronische Überwachung.“

Wer die Wohnung bezahlt, konnte der Verteidiger nicht beantworten. Benko selbst wird es jedenfalls nicht sein, der 49-Jährige ist bekannterweise im Privatkonkurs. Es ist anzunehmen, dass es dafür entsprechende finanzielle Unterstützung aus seinem Umfeld geben dürfte.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat vor dem Haftprüfungstermin eine sechsseitige Stellungnahme gegen die Gewährung einer Fußfessel eingebracht. Sie hat bereits Beschwerde gegen die Anordnung des elektronisch überwachten Hausarrestes angemeldet, wie Alexandra Völkel von der Medienstelle der WKStA gegenüber der TT bestätigte. Auf die Entlassung in den Hausarrest hat dieser Einspruch allerdings „keine aufschiebende Wirkung“, wie Wess betonte. „Es ist also trotzdem zu vollziehen.“

Bisher fanden die Haftprüfungsverhandlungen in der Causa Benko immer in Wien statt. Nunmehr ging dies zum ersten Mal in Innsbruck über die Bühne. (TT/APA)