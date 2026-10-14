Westderby im Lebenslauf
Koejoe, Kirchler oder Grünwald: Diese Kicker spielten für Wacker und Austria Salzburg
Torjäger bei Austria Salzburg (1998/99) und dem FC Wacker (2002–05, 2008/09): Sammy Koejoe.
© gepa/Ebenbichler bzw. gepa/Forcher
Sie standen bei beiden Erzrivalen unter Vertrag: Fußballer wie Sammy Koejoe, Roland Kirchler, Richard Kitzbichler oder Pascal Grünwald kennen die Rivalität zwischen dem FC Wacker und Austria Salzburg bestens. Mit der TT plauderten einige von ihnen aus dem Nähkästchen.
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