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Fahrerkarte mehrfach entfernt: 75 Verstöße bei Kontrolle in Leisach
Bei der Kontrolle eines Klein-Lkw hat die Polizei am Dienstagabend in Leisach Unregelmäßigkeiten bei der Fahrerkarte festgestellt. Der 47-jährige ungarische Lenker soll die Karte mehrfach unbefugt aus dem digitalen Kontrollgerät entfernt und seine Fahrt ohne diese fortgesetzt haben.
Dadurch seien die Aufzeichnungen des Kontrollgeräts gefälscht worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten stellten insgesamt 75 Verstöße gegen die geltenden EU-Vorschriften fest.
Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Eurobereich hinterlegen. Zudem wird er wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)