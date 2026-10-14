Fahrerkarte mehrfach entfernt: 75 Verstöße bei Kontrolle in Leisach

Bei der Kontrolle eines Klein-Lkw hat die Polizei am Dienstagabend in Leisach Unregelmäßigkeiten bei der Fahrerkarte festgestellt. Der 47-jährige ungarische Lenker soll die Karte mehrfach unbefugt aus dem digitalen Kontrollgerät entfernt und seine Fahrt ohne diese fortgesetzt haben.

Dadurch seien die Aufzeichnungen des Kontrollgeräts gefälscht worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten stellten insgesamt 75 Verstöße gegen die geltenden EU-Vorschriften fest.