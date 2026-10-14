Heizkesselbrand in Trins: Helfer retteten 83-Jährigen aus Pflegebett

Zwei Männer haben am Dienstagabend einen pflegebedürftigen 83-Jährigen bei einem Heizkesselbrand in Trins aus einem Einfamilienhaus gerettet. Der Bewohner und seine 79-jährige Frau wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Hall gebracht. Ein Ersthelfer kam in die Klinik Innsbruck.

Der Brand war gegen 21.15 Uhr im Heizraum ausgebrochen. Der 83-Jährige bemerkte die Rauchentwicklung, konnte sein Pflegebett jedoch nicht selbstständig verlassen. Seine Frau suchte nach der Ursache und entdeckte den brennenden Heizkessel.

Technischer Defekt am Heizkessel

Die 79-Jährige begab sich daraufhin in ein gegenüberliegendes Café und bat um Hilfe. Der Inhaber und ein Gast eilten in das Haus und brachten den Mann ins Freie. Ein weiterer Gast alarmierte währenddessen die Feuerwehr.