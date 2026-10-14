Österreichischer Buchpreis: Ein Tiroler Autor unter den letzten Fünf

Die Nominierten im Überblick

Norbert Gstrein: „Im ersten Licht“

Ein Mann, dem der Vater mit einem drastischen Eingriff den Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg erspart, blickt auf ein Leben zurück, das von den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts geprägt ist. Norbert Gstrein spannt den Bogen über zwei Weltkriege, familiäre Brüche und eine späte Liebesgeschichte. Der 1961 geborene Autor zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit „im ersten Licht“ war er bereits für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Norbert Gstrein: Im ersten Licht. Carl Hanser Verlag, 416 Seiten,

Anna Baar: „Amseln“

In Briefen und Aufzeichnungen rekonstruiert eine Frau ihr Leben und ihre Beziehungen. Daraus entsteht das Porträt eines Menschen zwischen Sehnsucht, Schuld, Selbsttäuschung und dem Wunsch, verstanden zu werden. Anna Baar wurde in Zagreb geboren, wuchs in Kärnten auf und wurde für ihre Romane und Essays mehrfach ausgezeichnet. 2022 wurde sie mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet.

Anna Baar: Amseln. Wallstein Verlag, 256 Seiten.

Birgit Birnbacher: „Sie wollen uns erzählen“

Ann und ihr Sohn Oz leben beide mit ADHS. Als die Großmutter verschwindet, gerät ihr Alltag aus den Fugen. Sensibel und oft humorvoll erzählt Birgit Birnbacher von Neurodivergenz, familiären Bindungen und dem Kampf gegen gesellschaftliche Zuschreibungen. Die Salzburger Autorin erhielt 2019 den Ingeborg-Bachmann-Preis.

Birgit Birnbacher: Sie wollen uns erzählen. Paul Zsolnay Verlag, 224 Seiten.

Elias Hirschl: „Schleifen“

Franziska Denk leidet an einer rätselhaften Krankheit: Jedes Symptom, von dem sie hört, scheint sie selbst zu bekommen. Gemeinsam mit einem Mathematiker sucht sie nach Mustern und einer Ordnung hinter dem Chaos. Elias Hirschl lebt in Wien und ist auch als Musiker und Slam-Poet bekannt. Sein Roman stand zudem auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.

Elias Hirschl: Schleifen. Paul Zsolnay Verlag, 416 Seiten.

Sabine Scholl: „Die zweite Haut“

Ausgehend von Kleidungsstücken und Stoffen erzählt Sabine Scholl von Kindheit, Armut, Scham und dem Versuch, sich von den Prägungen der Herkunft zu emanzipieren. Das Buch verbindet autobiografische Erinnerung mit literarischer Reflexion. Die Autorin lehrte unter anderem in Wien, Leipzig, New York und Nagoya.