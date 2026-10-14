Rote Führungsfrage
Vorerst nur Vizekanzler: Warum Marterbauer seine weiteren Pläne offenlässt
Markus Marterbauer will sich vorerst auf seine Aufgaben als Finanzminister und die Genesung von seiner Krebserkrankung konzentrieren. Ob er Parteichef werden will, lässt er offen - auch wenn sich das viele wünschen.
© ROLAND SCHLAGER
Der Finanzminister spricht von guten Fortschritten bei seiner Genesung. Ob er auch die Parteiführung übernimmt, will er erst Anfang nächsten Jahres besprechen. Nicht festlegen will er sich, ob Andreas Babler in der Regierung bleibt.
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