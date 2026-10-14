Kultstatus in Asien, Bühne in Breitenwang: Simone Kopmajer finalisiert Kulturzeit

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Jazz, Swing und Pop zählt Simone Kopmajer zu den renommiertesten Jazzsängerinnen Österreichs. Im Rahmen der Finissage der Kulturzeit gastiert die mehrfach ausgezeichnete Musikerin am Samstag, 17. Oktober, im Veranstaltungszentrum Breitenwang.

Breitenwang – Ein musikalischer Höhepunkt erwartet das Außerfern: Das Kulturforum Breitenwang lädt gemeinsam mit der Kulturinitiative Huanza anlässlich der Finissage der Kulturzeit zum Konzert der österreichischen Jazzsängerin Simone Kopmajer ein. Die Künstlerin steht am Samstag, 17. Oktober, um 20 Uhr im Tauernsaal des Veranstaltungszentrums Breitenwang auf der Bühne.

Kopmajer gilt als eines der bekanntesten Aushängeschilder des heimischen Jazz. Die an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz ausgebildete Sängerin genießt mit ihrer eleganten Stimme und ihrem unverwechselbaren Stil auch international große Anerkennung. Besonders in Japan, Thailand, Malaysia und Singapur hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Ihr aktuelles Album „HOPE“, das 2025 erschien, war für einen Amadeus Austrian Music Award nominiert und erreichte unter anderem Platz eins der japanischen Jazz-Charts. Musikalisch bewegt sich Kopmajer gekonnt zwischen Jazz, Swing und geschmackvollem Pop.

Das Publikum darf sich auf einen stimmungsvollen Konzertabend mit Klassikern wie „Sittin’ on the Dock of the Bay“, und „Careless Whisper“ sowie Jazzstandards wie „Pick Yourself Up“ und „What a Difference a Day Makes“ freuen. Ergänzt wird das Programm durch Eigenkompositionen der Sängerin.