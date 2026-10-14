Die finanzielle Zukunft aktiv gestalten

Schon kleine regelmäßige Beträge können langfristig Vermögen schaffen. Entscheidend sind die passende Strategie und ein langer Anlagehorizont.

Das Sparbuch hat für viele Menschen weiterhin seinen festen Platz. Gleichzeitig stehen heute zahlreiche weitere Möglichkeiten zur Verfügung, um Vermögen aufzubauen und finanzielle Ziele langfristig zu erreichen. Dazu zählen etwa Fondssparpläne, ETFs oder Vorsorge- und Anlageprodukte im Versicherungsbereich. Welche Form geeignet ist, hängt von den persönlichen Zielen, dem Anlagehorizont und der individuellen Risikobereitschaft ab.

Gerade regelmäßiges Sparen gewinnt an Bedeutung. Schon mit kleineren monatlichen Beträgen lässt sich über einen längeren Zeitraum Vermögen aufbauen. Fondssparen und ETF-Sparpläne ermöglichen eine breite Streuung der Veranlagung und die Teilhabe an den Entwicklungen der Kapitalmärkte. Gleichzeitig gilt: Höheren Ertragschancen stehen auch entsprechende Risiken gegenüber. Kursschwankungen gehören bei kapitalmarktnahen Veranlagungen dazu und sollten bei der persönlichen Finanzplanung berücksichtigt werden.

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Wichtig ist, die passende Form für die eigenen Ziele zu finden und frühzeitig mit dem Vermögensaufbau zu beginnen.“ Patrick Götz, Obmann Sparte Bank und ­Versicherung der Wirtschaftskammer Tirol

Eine wichtige Grundlage für gute Anlageentscheidungen ist Finanzwissen. Wer die Grundprinzipien des Sparens und Anlegens versteht, kann Chancen und Risiken besser einschätzen und seine finanzielle Zukunft aktiv gestalten.