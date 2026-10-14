50 Jahre Roncalli
„Netflix kann das nicht“: Bernhard Paul erklärt das Geheimnis Zirkus
Ein Leben für die Magie: Bernhard Paul tritt hinter dem roten Vorhang hervor und betritt jene Welt, die er vor 50 Jahren selbst erschaffen hat.
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Schon als Kind liebte Bernhard Paul den Zirkus. Aus dieser Leidenschaft entstand später Roncalli. 50 Jahre nach der Gründung macht der Zirkus ab 17. Oktober Station in Innsbruck. Am Mittwoch sind die Waggons angekommen. Im Gespräch erzählt Paul, warum Staunen heute wichtiger ist denn je.
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