„Netflix kann das nicht“: Bernhard Paul erklärt das Geheimnis Zirkus

Schon als Kind liebte Bernhard Paul den Zirkus. Aus dieser Leidenschaft entstand später Roncalli. 50 Jahre nach der Gründung macht der Zirkus ab 17. Oktober Station in Innsbruck. Am Mittwoch sind die Waggons angekommen. Im Gespräch erzählt Paul, warum Staunen heute wichtiger ist denn je.