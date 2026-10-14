„Harry G, was tuasch grad?“: Ein kurzer Anruf bei dem bayerischen Comedian
Vor einem leeren Blatt Papier sitzt der bayerische Comedian Harry G. als ihn unser Anruf erreicht. Wie er gegen die Schreibblockade vorgeht und warum er eine Abneigung gegen Camping hat, hört ihr hier.
Hört rein in die 3. Folge unseres neuen Podcast-Formats „Was tuasch grad?“. Dieses Mal mit dem bayerischen Comedian Harry G. Jede Woche rufen wir Menschen an, über die man gerade spricht. Spontan. Sie heben ab, egal wo sie sind. So ergeben sich amüsante Gespräche, unterhaltsame Plaudereien und private Einblicke. „Was tuasch grad?“ ab jetzt jeden Samstag auf TT.com und auf gängigen Podcast-Plattformen.
🎧 Podcast | Was tuasch grad, Harry G?
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