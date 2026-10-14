Palmenhaus in Innsbruck vor Abriss: Exotische Pflanzen werden bei Basar verkauft

Das Palmenhaus wird nach 65 Jahren neu gebaut. Der Großteil der Pflanzen wird während der Arbeiten ausgelagert und soll anschließend wieder zurückkehren. Ein Teil wird beim Pflanzenbasar am 15. und 16. Oktober verkauft.

Seit 1961 gibt es das Palmenhaus beim Hofgarten in Innsbruck. Seit einiger Zeit entspricht es aber nicht mehr den Ansprüchen, die durch die Pflanzen und die Besucher gestellt werden. Deshalb wird es jetzt abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Pflanzen müssen in der Zwischenzeit an anderen Orten untergebracht werden.

Der Großteil wird in den umliegenden Gewächshäusern der Gärtnerei der österreichischen Bundesgärten untergebracht. Ein Teil geht nach Wien in das Palmenhaus Schönbrunn, ein anderer nach Südtirol.

Pflanzenbasar im Palmenhaus