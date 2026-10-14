Palmenhaus in Innsbruck vor Abriss: Exotische Pflanzen werden bei Basar verkauft
Das Palmenhaus wird nach 65 Jahren neu gebaut. Der Großteil der Pflanzen wird während der Arbeiten ausgelagert und soll anschließend wieder zurückkehren. Ein Teil wird beim Pflanzenbasar am 15. und 16. Oktober verkauft.
Seit 1961 gibt es das Palmenhaus beim Hofgarten in Innsbruck. Seit einiger Zeit entspricht es aber nicht mehr den Ansprüchen, die durch die Pflanzen und die Besucher gestellt werden. Deshalb wird es jetzt abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Pflanzen müssen in der Zwischenzeit an anderen Orten untergebracht werden.
Der Großteil wird in den umliegenden Gewächshäusern der Gärtnerei der österreichischen Bundesgärten untergebracht. Ein Teil geht nach Wien in das Palmenhaus Schönbrunn, ein anderer nach Südtirol.
Pflanzenbasar im Palmenhaus
Ein paar der Pflanzen können nicht übergangsweise umgesiedelt werden. Diese stehen nun zum Verkauf. Für alle Interessierten veranstaltet das Palmenhaus am 15. und 16. Oktober einen Pflanzenbasar. Der Eintritt ist gratis. BesucherInnen können am Donnerstag von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 13.00 bis 15 Uhr vorbeischauen. Am Freitag hat der Basar am Vormittag von 8.00 bis 11.30 Uhr geöffnet. (TT.com)
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