50 Jahre Café Kröll

Süßes Erbe der Mama: Das Erfolgsrezept hinter Tirols berühmtestem Strudel

Betreiberin Stephanie Cammerlander und das Team des Café Kröll präsentieren stolz jene Strudelvielfalt, die Gäste seit Jahrzehnten in die Hofgasse lockt.
© Axel Springer
Nicole Strozzi

Von Nicole Strozzi

20 verschiedene Strudel-Sorten, 365 Tage im Jahr geöffnet: Das Café Kröll ist seit 50 Jahren eine feste Größe in der Innsbrucker Altstadt. Heute führt Stephanie Cammerlander das Lebenswerk ihrer Mutter fort, in dem sich vieles um den Strudel dreht.

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