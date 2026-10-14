50 Jahre Café Kröll
Süßes Erbe der Mama: Das Erfolgsrezept hinter Tirols berühmtestem Strudel
Betreiberin Stephanie Cammerlander und das Team des Café Kröll präsentieren stolz jene Strudelvielfalt, die Gäste seit Jahrzehnten in die Hofgasse lockt.
© Axel Springer
20 verschiedene Strudel-Sorten, 365 Tage im Jahr geöffnet: Das Café Kröll ist seit 50 Jahren eine feste Größe in der Innsbrucker Altstadt. Heute führt Stephanie Cammerlander das Lebenswerk ihrer Mutter fort, in dem sich vieles um den Strudel dreht.
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