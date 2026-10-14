Nach 30 Jahren
Was sich für die Zuschauer der Hahnenkamm-Rennen in Zukunft ändern wird
Roland und Wolfmar Reisch (Red Bull Zielhaus), Michael Huber (KSC), Wolfgang Kuffner (Erdinger), Heinrich Dieter Kiener (Stiegl) und Harti Weirather (v.l.) stoßen auf die neue Partnerschaft an.
© Harald Angerer
Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel bleiben ihrem bewährten Konzept treu, setzen aber zugleich auf Modernisierung. Neue Partner, ein ausgebauter Zielbereich, zusätzliche Fan-Angebote und Investitionen in die Rennstrecke sollen das Sportereignis noch attraktiver machen.
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